Hükümetten hayvan haklarını korumaya yönelik beklenen açıklama geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzincan'da yaşanan kediye işkence olayının ardından hayvan hakları konusunda birtakım gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum'a gelerek Palandöken'deki bir otelde yapılan 'Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu: "Yine hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Kurumlarımızla birkaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, Meclis'e inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir 'mal' olarak gören anlayıştan onları da bir 'can' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususları da tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artırıp, hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız."