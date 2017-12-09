09/12/2017 18:14


Hükümetten hayvan haklarını korumaya yönelik beklenen açıklama geldi

abdülhamit gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzincan'da yaşanan kediye işkence olayının ardından hayvan hakları konusunda birtakım gerekli düzenlemelerin yapılacağını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün uçakla Erzurum'a gelerek Palandöken'deki bir otelde yapılan 'Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısına' katıldı. Hayvanları korumaya yönelik düzenlemenin son aşamaya geldiğini belirten Bakan Abdulhamit Gül, şöyle konuştu: "Yine hayvanları korumaya ilişkin düzenlemelerde de son aşamaya geldik. Kurumlarımızla birkaç aydır yaptığımız çalışmayı nihayete erdirmek üzereyiz. Kurumlarımızın da son görüşünü aldıktan sonra bunu kamuoyuyla paylaşıp, Meclis'e inşallah sevk edeceğiz. Bu yapılan çalışmayla da hayvanları bir 'mal' olarak gören anlayıştan onları da bir 'can' olarak gören anlayışa dönüşecek şekilde bir düzenlemeyi yapacağız inşallah. Çünkü 'Yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü'. Bunların hepsi bizlere emanettir. Hayvanlar da insanlara emanettir. Kötü muamele, işkence asla kabul edilemez. Bu husus ile ilgili de yasadaki hangi ihtiyaçlar varsa bunları tekrar gözden geçirip kamuoyuyla paylaşacağız. Ak Parti hükümeti bu konuda çok önemli adımlar attı ama uygulamada kötüye kullanılan ya da boşluk olan hususları da tekrar göz önüne alıp, para cezalarını artırıp, hapis cezasını getiren çalışmaları tamamlamış olacağız."

 

Aytun Çıray
İyi Parti Bakanlığın Battal İlgezdi kararına tepkili
abdullah gül
Abdullah Gül'den Trump'ın Kudüs kararına tepki
abdülhamit gül
Hükümetten hayvan haklarını korumaya yönelik beklenen açıklama geldi
içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığından Battal İlgezdi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Filistinlilere müdahale eden İsrail'i kınadı
İlgili Haberler
tekne alabora

Pendik'te kaybolan kişinin cesedi bulundu

Oğuzhan Eser

İzne çıkan astsubay memleketinde ölü bulundu

Meral Akşener

Meral Akşener'in bindiği uçakta büyük şüphe

Ferhat Aydemir

Genç madenci faciayı yaşadı kazada bacağını kaybetti

Son Dakika Haberleri
Aytun Çıray

İyi Parti Bakanlığın Battal İlgezdi kararına tepkili

abdullah gül

Abdullah Gül'den Trump'ın Kudüs kararına tepki

içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığından Battal İlgezdi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye Filistinlilere müdahale eden İsrail'i kınadı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam