İzne çıkan astsubay memleketinde ölü bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatani görevini yapan astsubay Oğuzhan Eser, izin için gittiği memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde ölü bulundu

Oğuzhan Eser, yıllık izin için geldiği İzmir'in Bergama ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde çıktı. Bir süre sonra Oğuzhan Eser, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir su deposunun yakınlarında, avcılar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eser'in vücuduna kurşun isabet ettiği belirlendi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Oğuzhan Eser'in cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Astsubay Eser'in, geçen Temmuz ayında PKK'lı teröristlerce Çukurca'daki Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na düzenlenen havan saldırısında şehit olan uzman çavuş Harun Arvas ile yakın arkadaş olduğu, bu olayın ardından psikolojik destek aldığı belirtildi.

Eser'in cenazesinin, Cumartesi günü Kurşunlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bergama Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.