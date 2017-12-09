Meral Akşener'in bindiği uçakta büyük şüphe

Diyarbakır, Cizre ve Şırnak’a yaptığı ziyaretten dönmek üzere uçağa binen Meral Akşener, bir yolcunun uçağa gelmemesi nedeniyle rötarlı dönüş yaptı

Tüm yolcular uçağa alındı ancak bir yolcunun eksik olduğu görüldü. Bu yolcunun havaalanından geri döndüğü ve uçağa binmekten de vazgeçtiği belirlendi.Bunun üzerine güvenlik güçleri ve hostesler kabin içinde bulunan tüm el bagajlarının kime ait olduğunu yolculara tek tek sorarak teyit etti ve bagajlar da yeniden arandı. İnceleme sonrası şüpheli bir duruma rastlanmadı ve uçak, saat 18.17'de havalanarak Ankara'ya geldi.