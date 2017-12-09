09/12/2017 08:09


Genç madenci faciayı yaşadı kazada bacağını kaybetti

Ferhat Aydemir

Zonguldak'ta bulunan kömür maden ocağında çalışan Ferhat Aydemir dün akşam kaza geçirdi. Kaza sonucundaki Aydemir'in sol bağı diz altından koptu

Dün akşam saat 19.00 civarında TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi’ndeki maden ocağında meydana gelen olayda yerin 205 metre altında çalışan Ferhat Aydemir, sol bacağını makineye kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Ferhat Aydemir’e sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Sol bacağı diz altından kopan Aydemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydemir’in kopan bacağının yerine dikilmeye çalışıldığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şubesi Başkan Yardımcısı Erkan Üstüntaş, “2’nci ocak üretim servisinde 16.00-00.00 vardiyasında çalışan Ferhat Aydemir’in iş kazası sonucu sol bacağının diz altından koptuğunu öğrendik. Doktorlar müdahale ediyor. İnşallah kopan bacağını tekrar yerine dikecekler” dedi.


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