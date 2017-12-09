09/12/2017 07:22


BUDO'nun iptal olan seferleri

BUDO seferleri

Yapılan son açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. 

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak. 


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