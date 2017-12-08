Reza Zarrab hakkında kan donduran iddia

New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weiser’in haberine göre; Reza Zarrab ile Manhattan’daki hapishanede aynı hücreyi paylaşan mahkum Zarrab'ın kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu iddia ederek davacı oldu

geçtiğimiz gün akşam saatlerinde açılan davaya konu suçların Kasım 2016-Mart 2017 arasında işlendiği savunuldu. İddianameye yansıyan bilgilere göre; davacı mahkûm F.J. 62 yaşında ve Fildişi Sahili vatandaşı. Geçen yıl Çek Cumhuriyeti’nde yakalanarak ABD’ye sınırdışı edildi. Bir terör grubuna destek vermekle suçlanıyor ve suçunu itiraf etti, hakkındaki kararı bekliyor.

İddianamede, Zarrab’ın devletin sağladığı bir avukat tarafından savunulan F.J. için özel avukat tutma ve Afrika’da yaşayan ailesine para gönderme teklifinde bulunduğu da öne sürüldü. Dava dosyasında, 8 Mart’ta Zarrab’ın bir kez daha saldırısına uğradığı aktarılan mahkûmun, bağırmaya başladığı ve yalnızca kendisinin değil, öteki mahkûmların da cezaevi yönetimine şikâyette bulunduğu ifade edildi. Dava dosyasında mahkûmun, “daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı” ve “karşı koyamadığı” iddiası da yer aldı.

ZARRAB’IN AVUKATI: İDDİALAR YALAN

Davacı F.J. “O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikâyetçi de olamadım” dedi. Avukatı Alexei Schacht’a göre ise cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı. Schacht, “Hapishanede olmak yeterince kötü bir deneyim. Bu durum onun deneyimini çok daha korkunç bir hale soktu” dedi. Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello ise iddiaların güvenilmez bir kaynak tarafından dile getirildiğini, “yalan” olduğunu savundu.