08/12/2017 07:48


Reza Zarrab hakkında kan donduran iddia

Reza Zarrab

New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weiser’in haberine göre; Reza Zarrab ile Manhattan’daki hapishanede aynı hücreyi paylaşan mahkum Zarrab'ın kendisine cinsel tecavüzde bulunduğunu iddia ederek davacı oldu

geçtiğimiz gün akşam saatlerinde açılan davaya konu suçların Kasım 2016-Mart 2017 arasında işlendiği savunuldu. İddianameye yansıyan bilgilere göre; davacı mahkûm F.J. 62 yaşında ve Fildişi Sahili vatandaşı. Geçen yıl Çek Cumhuriyeti’nde yakalanarak ABD’ye sınırdışı edildi. Bir terör grubuna destek vermekle suçlanıyor ve suçunu itiraf etti, hakkındaki kararı bekliyor.

İddianamede, Zarrab’ın devletin sağladığı bir avukat tarafından savunulan F.J. için özel avukat tutma ve Afrika’da yaşayan ailesine para gönderme teklifinde bulunduğu da öne sürüldü. Dava dosyasında, 8 Mart’ta Zarrab’ın bir kez daha saldırısına uğradığı aktarılan mahkûmun, bağırmaya başladığı ve yalnızca kendisinin değil, öteki mahkûmların da cezaevi yönetimine şikâyette bulunduğu ifade edildi. Dava dosyasında mahkûmun, “daha genç ve daha güçlü adam karşısında çaresiz kaldığı” ve “karşı koyamadığı” iddiası da yer aldı.

ZARRAB’IN AVUKATI: İDDİALAR YALAN

Davacı F.J. “O dönemde çok korktuğum ve utandığım için şikâyetçi de olamadım” dedi. Avukatı Alexei Schacht’a göre ise cezaevi yönetimi soruşturma açtı ama delil bulamadı. Schacht, “Hapishanede olmak yeterince kötü bir deneyim. Bu durum onun deneyimini çok daha korkunç bir hale soktu” dedi. Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello ise iddiaların güvenilmez bir kaynak tarafından dile getirildiğini, “yalan” olduğunu savundu.


ronaldo
Cristiano Ronaldo Altın Top Ödülünün sahibi oldu
Bahar Korçan
Kansere yakalanan modacı yeniden tedavi görüyor
Putin
Rusya lideri Putin Kudüs konusunda ne düşünüyor
New Mexico
ABD'de liseye silahlı saldırı düzenlendi ölüler var
deprem haberleri
Son dakika Ege Denizi sallandı
İlgili Haberler
deprem haberleri

Son dakika Ege Denizi sallandı

Serkan İnci

İnci Sözlük'ün kurucusu gözaltına alındı

istanbul yol durumu

İstanbul'da 10 Aralık'ta o yollar trafiğe kapalı

reza zarrab

Reza Zarrab'ın lüks teknesi ve uçağına el konuldu

Son Dakika Haberleri
ronaldo

Cristiano Ronaldo Altın Top Ödülünün sahibi oldu

Bahar Korçan

Kansere yakalanan modacı yeniden tedavi görüyor

Putin

Rusya lideri Putin Kudüs konusunda ne düşünüyor

New Mexico

ABD'de liseye silahlı saldırı düzenlendi ölüler var

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam