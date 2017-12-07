07/12/2017 16:46


İstanbul'da 10 Aralık'ta o yollar trafiğe kapalı

istanbul yol durumu

Fenerbahçe Doğuş ile Yeşil Giresun Belediyespor arasında 10 ARalık tarihinde oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 10 Aralık'ta saat 19.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Doğuş ile Yeşil Giresun Belediyespor arasındaki basketbol müsabakası nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.Açıklamada, saat 17.30'dan müsabaka bitimine kadar Ihlamur Sokak'ın Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmının trafiğe kapatılacağı bildirildi.

 

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İstanbul'da 10 Aralık'ta o yollar trafiğe kapalı
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