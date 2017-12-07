Reza Zarrab'ın lüks teknesi ve uçağına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yargılanma süreci başlayan Reza Zarrab'ın Türkiye’de bulunan mal varlığına el konulmuştu

Reza Zarrab’ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki lüks teknesi içinde işlem başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen lüks yat ile ilgili Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından “60 years” isimli lüks yata da el konulacağı öğrenildi.

Lüks teknenin ardından savcılık Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el koydu.

MNG Jet hangarında bulunan ve 58 milyon dolar değerindeki Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi. Halen ABD'de yargılanan Zarrab'ın tüm şirketlerine 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu'ndaki MNG Jet'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.