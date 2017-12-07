Bylock kullandığı tespit edilen öğretmen ve doktorlara operasyon başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 8 ilde örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddia edilen aralarında doktor ve öğretmenlerin de olduğu 39 kişiye yönelik operasyon başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde düzenlenen operasyonda önce 17 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde aramalar ve firari şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.