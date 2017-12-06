06/12/2017 17:16


Milli futbolcu Zafer Biryol FETÖ'den tutuklandı

Zafer Biryol

FETÖ'nün futbol yapılanmasına karşı başlatılan soruşturma kapsamında eski Milli futbolcu Zafer Biryol, savcılık tarafından yapılan itirazın ardından tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından 108 bin TL olan Bank Asya’daki hesabını 804 bin TL’ye çıktığı tespit edilmişti. İlk aşamada gözaltın alınan Zafer Biryol savcılıkta itirafçı olduğunu belirterek bildiği isimler tek tek saydı Ancak yapılan araştırmalarda, Biryol’un verdiği isimler hakkında daha önce işlem yapıldığı belirlendi. Hakkında işlem yapılmayan isimler hakkında ise detaylı bilgi vermeyen Zafer Biryol savcılı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği Biryol’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.

Savcılık önceki günlerde Biryol’un serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği Zafer Biryol hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Zafer Biryol’un sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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