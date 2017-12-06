06/12/2017 17:05


Şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Kars

Kars'ta etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Kars Valisi Rahmi Doğan,yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren il genelinde etkili olmaya başladığını söyledi. Bu sebeple eğitime ara verildiğini ifade eden Doğan, "İlimiz ve ilçelerimizdeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ilk orta ve lise düzeyindeki tüm okullar 7 Aralık 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." bilgisini paylaştı. Doğan, olumsuz hava koşulları yüzünden kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağını bildirdi. 


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