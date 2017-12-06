06/12/2017 10:40


Ünlü kayak merkezine 'derhal boşaltın' talimatı

Ilgaz Dağı Milli Parkı

Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan kayak tesisinde toprak kayması nedeniyle olası bir faciaya engel olmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı, kendisine ait olan ve işletmesini Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı tesis için 'boşaltın' yazısı gönderdiği öğrenildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kendisine ait olmayan araziler için gerekli yazışmaları ve tesis ile ilgili proje hazırlanacağını 5 ay önce Türkiye Kayak Federasyonu'na resmi bir yazı göndererek bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ardından tesisin tekrar sıfır riskli halde hizmete girmesi için kazık çakma yönteminin kullanılacağını federasyona iletti.

RESMİ YAZI 'BOŞALTIN' DİYOR

Türkiye Kayak Federasyonu'nun, Bakanlığa kendisinin yaptığı toprak kayması başvurusu ve yaşanan gelişmeler sonrasında gelen resmi yazıya rağmen tesisi boşaltmadığı ve açık tuttuğu ortaya çıktı. Türkiye Kayak Federasyonu, 2017 yılı başlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gönderdiği yazıda 2 kayak pistinin ve mekanik tesisin toprak kayması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiğini belirterek, tesislerle ilgili çalışmanın yapılmasını istemişti. Bakanlık yetkilileri yapılan incelemelerin ardından kazık çakma işlemi için alınacak yasal izinler ve projenin zaman alacağı gerekçesiyle, federasyona resmi bir yazı gönderdi.

Spor Bakanlığı konu ile ilgili 51677942-100-E.238104 sayılı federasyona gönderdiği yazıda, acilen söz konusu tesisin kapatılarak, mal ve can güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması konusunda uyardı.

TESİSLER HALA AÇIK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan Ilgaz Kayak Tesisleri'nin işlemecisi olan Türkiye Kayak Federasyonu'nun 5 ay önce 'acilen önlem alınarak kapatılsın' yazısına rağmen, personelin görev başında olduğu tesisin açık olduğu ve gelen müşterilere hizmet ettiği belirlendi.

 


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