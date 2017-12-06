FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 65 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen'in de olduğu öğrenildi

Konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede özetle şöyle denildi:

GAYBUBET EVLERİNE BASKIN

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, istihbari çalışmalar neticesinde halen örgüt adına faaliyette bulunan şahıslar ile haklarında yakalama kararı bulunan toplam 87 şüpheli şahsın kaldığı ve gaybubet evi olarak adlandırılan 65 adreste şahısların gizlenerek faaliyetlerine devam ettikleri ve toplantılar yaptıkları tespit edilmesi üzerine sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyona başlanmıştır.''