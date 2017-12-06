Macaristan'a iltica eden halkoyunu ekibiyle ilgili flaş bilgiler ortaya çıktı

Başkentten Macaristan'a giden 16 kişilik halkoyunu ekibinden 11 tanesi iltica etti. Olaydan bir süre önce grubun, halkoyuncusu olmadıkları halde lisans çıkardıkları öğrenildi

Ankara’da organizasyon işleri yapan Y.K., iddiaya göre Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne başvurdu. Y.K., Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yapılacak halkoyunları festivalinden özel davet aldığını, kendisiyle birlikte 16 kişilik grubun yurtdışına çıkışlarının dernek üzerinden yapılması için yardımcı olunmasını istedi.

YALNIZCA 5 TANES, GERİ DÖNDÜ

Macaristan’a 5 Kasım’da gitmeleri öngörülen ve halkoyunlarıyla ilgisi olmayan, farklı meslek grubuna bağlı 16 kişiye ekimde sporcu lisansı çıkarıldı. Ardından yurtdışına çıkış işlemleri başlatıldı. Dernek, lisans çıkardığı 16 kişilik grubun, resmi yazıyla yasa gereği yurtdışına çıkabilmeleri için Halk Oyunları Federasyonu’na müracaat etti. Federasyonun onayının ardından alınan resmi yazıyla kafile Ankara Emniyeti Pasaport Şube Müdürlüğü’ne gri (hizmet) pasaport için başvurdu. Gri pasaportlarıyla resmi görev yazılarını alan grup, 5 Kasım’da başlayan festivali beklemeden 4 gün önce 1 Kasım’da Macaristan’a gitti. 10 Kasım’da kafileden 11’i Türkiye’ye dönmeyerek Macaristan’a iltica etti. Kafilenin geri kalan ve aralarında organizasyon şirketinin sahibi Y.K.’nın da olduğu 5 kişi yurda döndü.

PKK ŞÜPHELİLERİ Mİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaşananların ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile grubun çıkışını organize eden dernek hakkında soruşturma başlattı. Müfettişler, dernek başkanı E.T. ile derneğin kurucu üyesi H.B.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Bakanlık, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda da bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Ankara emniyet istihbarat ve terör ekipleri de kafilede bulunan tüm kişilerin bilgilerini incelemeye alırken, söz konusu kişilerin terör örgütleriyle bağlantıları da araştırılıyor. İltica talebinde bulunan 11 kişinin, terör örgütü PKK ile bağlantıları üzerinde duruluyor. Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Ocak 2017 tarihinde resmi olarak kurulduğu belirlendi. Derneğin merkezi ise İskitler Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir sigorta şirketi olarak gösterildi. Faaliyetlerini sigorta şirketinin merkezinde yürüten derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek’te bir organizasyona gittiği, kafilenin tamamının döndüğü de kaydedildi.

Öte yandan Macaristan Göçmenlik ve Mülteci Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Grubun üyeleri Macaristan’da iltica başvurusunda bulunmadı” denildi.

SABIKA KAYITLARI YOKTU

KENT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Gençlik ve Spor Kulubü Derneği’nin kurucu üyesi H.B., “Organizasyon şirketi sahibi arkadaşımız Macaristan’daki festivale bir kafile götürmek istediğini söyledi. Biz de yardımcı olduk. Kafiledeki herkes sabıka kaydını getirdi, incelemelerde herhangi bir suç kayıtları çıkmadı. Bunun üzerine lisans çıkardık. Örgüt bağlantılarının olacağını düşünmüyoruz. Çıkmalarına engel durumları yoktu” dedi.

Kaynak: Hürriyet