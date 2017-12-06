06/12/2017 07:34


İstanbul-Ankara Otoyolu'nda kaza oldu, yol ulaşıma kapandı

İstanbul-Ankara Otoyolu

İstanbul - Ankara otoyolunun Bolu kesiminde meydana gelen kazaya 3 TIR karıştı. Kaza sonucunda otoyol trafiğe kapatılırken kısa süre sonra yeniden açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç tır makaslama yaparak saat 04.24 itibarıyla otoyolun Ankara istikametini ulaşıma kapattı. Olay sonrası otoyolun ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik akışı ise Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolundan sağlanmaya başlandı. 


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