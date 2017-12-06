İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam başladı. Ancak yağış kentte bir olumsuzluk yaratmadı

Son yapılan tamhinlere göre ise yarın itibariyle hava sıcaklıkları batıdan başlayarak ısınacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bolu, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.