Nevşin Mengü'ye hakaret eden AK Partili isim hakkında karar verildi

Gazeteci Nevşin Mengü ile diyolağa giren AK Parti üyesi Kerep Kahramantekin’in istifasının istendiği ve istifasının verilmemesi takdirde partiden ihraç edileceği açıklandı

Sunucu Nevşin Mengü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bu elemanın bir ailesi vb var mı? Sürekli stalk ediyor, rahatsızlık veriyor. Kimin yakınıysa sahip çıkabilir mi?” diyerek bir kişinin fotoğrafını yayınlamıştı. Bu kişinin Çorum'da Ak Parti üyesi Kerep Kahramantekin olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ'dan açıklama geldi. Oda Tv'de yer alan habere göre Karadağ, konunun kamuoyuna yansımasının ardından Kerep Kahramantekin’i parti binasına çağırdığını ve istifa etmesini istediğini söyledi. Karadağ, istifa etmemesi halinde de Kahramantekin'in bu akşam yapılacak yönetim kurulu toplantısında ihracı yönünde karar alacaklarını vurguladı. Karadağ, gazeteci Nevşin Mengü’den de özür diledi.