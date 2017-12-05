05/12/2017 14:17


Kediye işkence yapan caninin askerlik süresi uzatıldı

kediye işkence

Erzincan Orduevi'nde bir askerin kediye işkence yaptığı görüntülere ilişkin başlatılan inceleme tamamlandı. Buna göre işkence yapan caninin askerlik süresi uzatıldı

Söz konusu askere erbaş ve erler hakkında verilebilecek disiplin cezasının en üst sınırı uygulandı. Halen birliğinde bulunan personelin ceza nedeniyle terhisine sayılı günler kala askerlik süresi uzadı. Ayrıca Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlattı.


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