05/12/2017 14:13


İstanbullular için İSKİ'den önemli uyarı

su tesisatı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düşmesi ile su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, "Sayaçların donmaya karşı korunması abonelerin yükümlülüğündedir. Kar soğuğuna hazırlanarak, su tesisatı ve sayaçlarda donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Abonelerimiz, alınan önlemlere rağmen, yaşanan sorunların çözümü için Alo 185 Çağrı Merkezimizi arayabilirler.'' ifadelerine yer verildi.

 

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