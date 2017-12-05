05/12/2017 10:32


Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı

Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde gece saatleri etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı

Yağış, özellikle karayolunun Bolu kesiminde Elmalık ve Seymenler mevkisiyle Düzce kesiminde Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ve Karanlıkdere'de etkili oluyor.Anadolu Otoyolu'nun 1, 2 ve 3'üncü viyadükleriyle Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı sürüyor.Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip ve aşırı hız konusunda uyardı.Öte yandan, kar yağışı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Kurtsuyu ve Tepeköy mevkilerinde de etkisini gösterdi.

Düzce ve Bolu kent merkezlerinde ise sağanak etkisini sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının iki gün boyunca etkili olmasının beklendiğini bildirdi.


Nazmiye Muratlı
Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti
cumhurbaşkanı erdoğan
Taşeron işçiye kadro müjdesi
petrol rezervi
Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
Saakashvili
İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı
reza zarrab davası
Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor
İlgili Haberler
öğrenci midibüsü devrildi

Lise öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var

terör operasyonu

Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 36 hedef vuruldu

trafik kazası

Kamyon ve minibüs çarpıştı 5 ölü 3 yaralı var

soğuk ve kar yağışı

Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geliyor

Son Dakika Haberleri
Nazmiye Muratlı

Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti

cumhurbaşkanı erdoğan

Taşeron işçiye kadro müjdesi

petrol rezervi

Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

Saakashvili

İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı

 Yazarlarımız
turker erturk

Yakında Bombalar Türkiye'de Patlayacak

Geçen hafta İsrail, İran’ın Suriye’deki üssünü vurdu. Ortadoğu çok önemli gelişmelere gebe! Yakında bölge Türkiye dahil ateş topuna dönebilir ama Türkiye’deki iktidar hem meselenin ayırdında ...

Devam