05/12/2017 10:29


Lise öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var

öğrenci midibüsü devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencilerini taşıyan servis midibüs devrildi. Feci kazada en az 20 kişi yaralandı

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, lise öğrencilerini taşıyan 20 S 0327 plakalı midibüs, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde devrildi.Kazada, ilk belirlemelere göre 20 öğrenci yaralandı.Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı Denizli yönünde kapandı.


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