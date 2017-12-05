05/12/2017 08:30


Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 36 hedef vuruldu

terör operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 36 terör hedefi düzenlenen hava harekatı sonucunda vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi. Bu kapsamda, Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef başarılı şekilde vuruldu.


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