Orduevi’nin nizamiyesinde nöbet tutan asker intihar etti

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Tandoğan Orduevi'nde meydana gelen olayda bu sabaha karşı saat 05.00 civarında nizamiyede nöbet tutan Er Umut Y.'nin intihar ettiği öğrenildi

Silah sesinin duyulmasının ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede askerin başına isabet eden kurşunun etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Nizamiyeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, civardaki delilleri topladı. Er Umut Y.'nin cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.Olay hakkında soruşturma başlatıldı.