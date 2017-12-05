05/12/2017 08:01


Kediye işkence eden caniyle ilgili flaş karar

yavru kediye işkence

Erzincan'da dün yavru kediye işkence yapan er gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu kararı veren hakim Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde bir kediye işkence ederken çekilen görüntüleri üzerine gözaltına alınan er Taner Hepşen savciIIkta sorgulandı. Hepşen nişanlısından ayrıldığı için psikolojisinin iyi olmadığını ileri sürdü. 25 yaşındaki Hepşen TCK'nın 151/2 maddesinde düzenlenen 'mala zarar verme' suçundan 'Haklı bir nedeni olmaksızın, sahipli hayvanı öldürdüğü ya da işe yaramayacak hale getirdiği" gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

GÜNDE 2 KEZ ADLİ KONTROL

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Hepşen haftanın her günü iki kez adli kontrol şartıyla salıverildi. Ayrıca 2 bin 252 lira ceza verildi. Erzincan Valiliği, kararı veren Erzincan Sulh Ceza Hakimliği'nin kanunların sadece sahipli hayvanlara yönelik olduğu, sahipsiz hayvanlarla ilgili açık bir kanuni cezai müeyyidenin bulunmadığına dikkat çektiğini belirtti. Valilik, hakimin 'sahipli' kelimesinin Anayasa'ya aykırılığıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunulmasına karar verdiğini duyurdu. 

 

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