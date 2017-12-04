04/12/2017 13:00


Şırnak'ta facia 3 kişi içi su dolu kuyuya düştü

su dolu kuyu

Şırnak’ın Belveren beldesinde 3 kişi içi su dolu olan kuyuya düştü. AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı

Olay bugün sabah saatlerinde, Balveren Beldesi yakınlarında bulunan eski kömür ocakları bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan kendilerine ait malzemeleri almayan giden Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal, daha önce kömür çıkartılan ve içi suyla dolan büyük ve derin kuyuya düştü. Olayın duyulmasından sonra bölgeye ADAF, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.2’si kardeş 3 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.


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