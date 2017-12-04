04/12/2017 10:10


Asker ve itfaiyeci 18 kişi metan gazından zehirlendi

ağrı cezaevi

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi’nde metan gazından zehirlenen 18 kişi hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenenler arasında asker ve itfaiyeciler bulunuyor

Bu sabah saatlerinde Ağrı Kapalı Cezaevi bahçesinde meydana gelen olayda yerden çıktığı belirlenen metan gazı sonrası askerler olay yerinde zehirlenerek yere yığıldılar. Bu askerleri kurtarmaya gelen asker ve itfaiye eri de olmak üzere toplam 18 kişi gazdan etkilendi. Askerler, 112 acil servis ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesi’ne gönderilirken, 1-2 askerin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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