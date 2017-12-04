Zafer Biryol FETÖ'cü futbolcuları itiraf eti

İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ bağlantılı futbolcular hakkında başlatılan soruşturma kapsamında milli futbolcu Zafer Biryol da gözaltına alınmıştı

Biryol'un, ByLock kullanıcısı olduğu ve himmet verdiği iddiasıyla nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Biryol'un, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün Bank Asya'ya yönelik yaptığı çağrının ardından bankaya 800 bin TL yatırdığı öne sürüldü.

İTİRAFÇI OLMUŞ

İddiaya göre, geçmişte Göztepe, Konyaspor, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Bursaspor ve Mersin İdman Yurdu formaları giyen Biryol, FETÖ'nün spor yapılanması içindeki tüm ilişkileri anlattı. Denetimli serbestlikle salıverilen Biryol'un itirafçı olduğu öğrenildi.

Biryol'un FETÖ ile ilk temasının bir arkadaşı kanalıyla 2001- 2002 yılında Göztepespor Kulübü'nde futbol oynamaya başladığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Biryol, örgütün sohbet toplantılarına burada başladığını anlatırken, spor 'abi'lerinin kendileri ile irtibatı kesmediğini de itiraf etti.

Yapılan soruşturma kapsamında itirafçı olduğu için serbest bırakılan Biryol'un, kod isimleri ile birlikte bildiği şüphelileri anlattığı öğrenildi. Biryol, 'spor imamı'nın FETÖ'cü tüm futbolcular üzerinde etkili olduğunu da ifade etti.