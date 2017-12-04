Yavru kediye işkence yapan asker gözaltına alındı

Erzincan Orduevi'nde bir askerin yavru kediye yaptığı işkencenin görüntüleri sosyal medyayı salladı. Yapılan ihbarın ardından minik kediye işkence yapan Taner H. gözaltına alındı

Dün Erzincan Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri loimanlarının nizameyesinin önünde meydana geldi.Vatani görevini yapmak için Erzincan’da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H’nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı. Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.’nin ardından nizamiye kapısının üzeri koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

ALKOL ALMIŞ

Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.’nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

ERZİNCANLILARIN TEPKİSİ BÜYÜK OLDU

Vahşet görüntülerinin sosyal medya da kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan görüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek, olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KONUŞTU

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan açıklama yaptı. Videoyla ilgili ilk olarak "Hemen tetkik ettireceğim, İlgileniyorum" mesajını paylaşan Soylu, daha sonra da "Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Birazdan Erzincan Valimiz açıklama yapacak." açıklamasında bulundu.

VALİ ARSLANTAŞ: TERHİSİNE 3 GÜN KALMIŞ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş vahim olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.Arslantaş açıklamasında, yazılı ve görsel medyada yayımlanan "Erzincan Orduevinde bir askerin kediye işkence yaptığı" haberleri üzerine Valilik tarafından gerekli incelemenin başlatıldığını ifade etti.

Olayın failinin bir er olduğunu açıklayan Arslantaş, şu bilgileri aktardı:

"Yapılan incelemede olayın failinin Erzincan Muhabere Alayında zorunlu askerliğini yapmakta olan muhabere er T.H. olduğu tespit edilmiştir. İlgilinin terhisine 3 gün kaldığı ve hafta sonu izninden 221 promil alkollü olarak döndüğü anlaşılmıştır. Kamuoyunda haklı bir infiale neden olan ve vicdanları yaralayan olayın faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır."

TSK'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da ''03 Aralık 2017 tarihinde Erzincan Orduevi’nde meydana gelen ve sosyal medyada yer alan olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır'' denildi.