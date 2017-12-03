03/12/2017 17:32


Hatay'da feci kaza en az 10 ölü var

trafik kazası

Hatay'ın Altınözü ilçesi yakınlarında göçmenlerin bulunduğu minibüs ile kamyon çarpıştı. Kaza sonucunda 10 göçmen hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı

Yolağzı Mahallesi’nde 15.45 civarında meydana gelen kazada Suriye’den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye’ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi.

Ancak minibüsün sürücüsü ihtara uymadı ve paniğe kapılıp hızlandı. Bir süre sonra aracın kontrolünü yitiren minibüs sürücüsü karşı yönden gelen 01 FH 921 kamyonla çarpıştı. Kamyonun altına girip sürüklenen minibüs, hurda yığınına döndü. Kazada, 10 göçmen olay yerinde yaşamlarını yitirirken, 1’i minibüs sürücüsü 7 kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay’daki hastanelere kaldırılırken, göçmenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

 

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