03/12/2017 15:10


AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geldi, 13 derece birden düşecek

soğuk ve yağışlı hava

Alınan son bilgiye göre yeni haftayla beraber yurt genelinde havalar soğuyacak. Çarşamba gününden itibaren ise kar yağışı bekleniyor

Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıarının yeni hafta başından itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisiyle yurt genelilde hissedilir derecede (10-12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

DONACAĞIZ

Düşen sıcaklıklarla beraber etkili olacak kar yağışı perşembe günü yurdu yavaş yavaş terk edecek. Batı kesimlerde 5-6 derece, doğu ve iç kesimlerde ise sıfırın altında seyredecek olan sıcaklıklar perşembe gününden sonra birkaç derece yükselerek mevsim normallerine dönecek.

İSTANBUL 13 DERECE SOĞUYACAK

19 derece civarlarında seyreden sıcaklık değerleri çarşamba günü 5-6 derece civarlarının üzerine çıkmayacak. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in Edremit ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.


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