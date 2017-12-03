03/12/2017 14:56


Avrupa'dan Asya'ya pedal çevirdiler

Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji

İstanbul Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen "Uluslararası Barikat Film Festivali" kapsamında "Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji" etkinliği düzenlendi

Şişli'den bisikletleriyle yola çıkan engelliler, oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelip burada balon patlatıp, zil ve düdük çaldı.

Kortejle birlikte bisiklete binip köprüye kadar pedal çeviren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Engelli" ifadesinin, bir engelin önüne çıkmasından kaynaklı olarak kullanıldığını anlatarak, "Engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri eğer biz kaldırmış olsaydık. Onlar için hiç engelli ifadesi kullanılmamış olurdu. Demek ki esas engel bizde. Bundan sonraki süreçte kimsenin engelli olmaması dileğiyle Dünya Engelliler Gününü icra ediyoruz." diye konuştu.

Engelli atlet Abdülkadir Özol da "Barikatsız dünya için düşlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm engelli dostların, engelliler gününü kutluyorum. Diğer engelli arkadaşlara tavsiyem, halka karışmaları, kendilerini eve kapatmasınlar. Burada olmaktan çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Etkinlik, engelli vatandaşların 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua edilmesi ve abideye karanfil bırakılmasıyla sona erdi. 


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