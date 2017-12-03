03/12/2017 12:46


Derbi sevinci genç taraftarın sonu oluyordu

taraftar

Dün akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın sevincini yaşayan taraftar az kalsın eziliyordu

Van’da meydana gelen olayda maç sonrası Van’ın en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi’nde galibiyet sevinci yaşan Ferhat Aslan (19) yolun karşısına geçmek için refüjün üzerinden atladı. Atladığı sırada kayarak yere düşen Aslan, sol şeritten gelen aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından Lokman Hekim Van Hastanesine götürülen Aslan, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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