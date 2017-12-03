03/12/2017 10:09


Nuriye Gülmen'in doktorundan korkutan açıklama

Nuriye Gülmen

Açlık grevindeki eğitimci geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti. Nuriye Gülmen’in doktoru Benan Koyuncu, Gülmen'in sağlık durumu hakkında 'Her geçen gün onun aleyhine işliyor' açıklamasında bulundu

Nuriye Gülmen'i sağlık kontrolünden geçiren doktoru Benan Koyuncu şu bilgileri verdi: “Açlık grevinin 269’uncu gününde ciddi bir kilo kaybı var. Nasıl zarar olduğu ve ne kadarı kalıcı olur onu şu an bilemiyoruz. Kritik bir durumda. Her an her şey olabilir. Her geçen gün onun aleyhine işliyor. Ama ailesinin, dostlarının, sevdiklerinin arasında olması ve dışarıda olması ona iyi gelmiş.”

Aile mutlu

Gülmen’in annesi Cemile Gülmen, tahliye haberiyle büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek “Kızımıza kavuştuk diye seviniyoruz. İnşallah açlığının bitmesini istiyoruz. Açlık greviyle ilgili bir şey konuşmadık ama işine dönmediği sürece bırakmaz. Daha çok yakından göremedik ama şu anda zayıf, yani bitkin durumda” dedi.

Baba Şaban Gülmen ise şunları kaydetti: “Tahliye olduğu için sevinçliyiz. İnşallah bu zor günleri de atlatıp daha iyi günlere kavuşmak istiyoruz. Daha çocuğumuzla konuşmadık ama zannediyorum ki işine dönene kadar açlık grevine devam edecek. Fiziki olarak bitkin. Vücut yapısı çok zayıf, bitkin durumda. İnşallah düzelir.”


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