03/12/2017 10:07


Yeni haftada hava durumu nasıl olacak

soğuk hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları aniden düşecek

Mevsimin ilk geniş çapta etkili olacak soğuk hava dalgası geliyor. Tüm yurtta hava sıcaklıkları aniden düşecek çarşamba günü ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Son dakika verilerine göre bugün giriş yapacak olan soğuk hava dalgası zorlu bir hafta yaşatacak.

BUZ GİBİ HAFTA GELİYOR

Düşen sıcaklıklarla beraber etkili olacak kar yağışı perşembe günü yurdu yavaş yavaş terk edecek. Batı kesimlerde 5-6 derece, doğu ve iç kesimlerde ise sıfırın altında seyredecek olan sıcaklıklar perşembe gününden sonra birkaç derece yükselerek mevsim normallerine dönecek.

İSTANBUL 72 SAATTE 13 DERECE SOĞUYACAK

19 derece civarlarında seyreden sıcaklık değerleri çarşamba günü 5-6 derece civarlarının üzerine çıkmayacak. İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.


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