03/12/2017 09:51


Yanan otomobilin içinde 2 ceset bulundu

kül olmuş araç

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde alev alan otomobilin içinde 2 ceset bulunduğu öğrenildi

Bölgede bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu. 43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Nuriye Gülmen
Nuriye Gülmen'in doktorundan korkutan açıklama
soğuk hava
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu
O uygulama 1 Ocak 2018 tarihinde resmen başlıyor
Arda Turan
Menajeri Arda Turan'ın geleceği hakkında net konuştu
Canan Karatay
Prof. Dr. Canan Karatay'dan gençlere beslenme önerileri
İlgili Haberler
Nuriye Gülmen

Nuriye Gülmen'in doktorundan korkutan açıklama

soğuk hava

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak

FETÖ'nün TSK yapılanması

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda tutuklamalar var

Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Aralık 2017

Son Dakika Haberleri
Sosyal Güvenlik Kurumu

O uygulama 1 Ocak 2018 tarihinde resmen başlıyor

Arda Turan

Menajeri Arda Turan'ın geleceği hakkında net konuştu

Canan Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay'dan gençlere beslenme önerileri

ilaç fiyatları

Sağlık Bakanlığı açıkladı ilaç fiyatlarında değişiklik yapıldı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam