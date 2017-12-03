Yanan otomobilin içinde 2 ceset bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde alev alan otomobilin içinde 2 ceset bulunduğu öğrenildi

Bölgede bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu. 43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.