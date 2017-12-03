03/12/2017 07:48


FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda tutuklamalar var

FETÖ'nün TSK yapılanması

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında örgütün TSK içerisindeki yapılanmada 85'i tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde halkında gözaltı kararı verilen 360 kişiden 95’i, bugün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 85’i “Silahlı Terör Örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanırken, 7’si etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 17 şüphelinin de soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 153 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


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