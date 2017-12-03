03/12/2017 07:44


Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Aralık 2017

Sayısal Loto sonuçları

Cumartesi günlerinin Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Dün yapıla çekiliş sonuçlarına göre çekilişin kazandıran rakamları belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen 2 Aralık 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto 2 Aralık sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişiye çıktı. Mersin'de kuponunu yatıran bir vatandaş 5 milyonun üzerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 Bilen 165 kişi 5 bin 311 lira 40 kuruş kazandılar. İşte kazandıran numaralar…

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