CHP'li belediye başkanı evinin önünde saldırıya uğradı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi ile birlikte evlerine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı

Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, üç dört kez İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Mustafa İnce’nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Görgün tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ

Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa İnce’nin silahlı saldırıya uğradığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın, kullandığı otomobille, evlerinin önüne gelen Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce’nin içerisinde bulunduğu otomobile arkadan çarptığı belirtildi. Bunun üzerine otomobilden inen Mustafa İnce’ye saldırgan tarafından 3 el ateş edildiği kurşunlardan birinin İnce’nin bacağına isabet ettiği ifade edildi.