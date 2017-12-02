02/12/2017 17:35


Türkiye ağlayan kadını konuşuyor

Çağdaş G. K.

Ankara'da yaşayan Çağdaş G. K. mahkeme tarafından alınana karara tepki göstererek çocuklarını geri vermelerini istedi

Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilerek iki çocuğundan uzaklaştırma kararı çıkarılan anne, karşı tarafın kendisini akıl hastanesine yatırmakla tehdit ettiğini söyledi. Çağdaş G. K. davalı olduğu karşı taraftan akıl hastanesine yatırılarak oradan çıkarmama ve elektrik verileceği tehditleri aldığını söyledi. Bu haksızlığa dayanamadığını söyleyem Acılı anne instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

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