02/12/2017 17:30


Kadıköy'de hareketli saatler, sahipsiz valiz panik yarattı

kadıköy

Kadıköy'de Beşiktaş vapur iskelesi yakınında bulunan sahipsiz valiz ve çuval panik yarattı. Polis, bölgeyi yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti, bomba imha uzmanına haber verdi

Olay yerine gelen bomba imha uzmanın, valiz ve çantayı fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada sahibi geldi. Unutulan iki eşyanın sahibinin GBT sorgusunu yaptı, valiz ve çuvalı aradı. Kimlik bilgileri alınan şahıs, içinde giysi ve battaniye bulunan eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik şeridi kaldırıldı, meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.


bombalı saldırı
Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var
kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu
Namık Kemal
Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı
Çağdaş G. K.
Türkiye ağlayan kadını konuşuyor
kadıköy
Kadıköy'de hareketli saatler, sahipsiz valiz panik yarattı
İlgili Haberler
Namık Kemal

Namık Kemal vefatının 129. yıl dönümünde anıldı

Çağdaş G. K.

Türkiye ağlayan kadını konuşuyor

ANKAmall

Ünlü AVM'nin üst katında ceset bulundu

fetö operasyonu

14 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Son Dakika Haberleri
bombalı saldırı

Markete bombalı saldırı düzenlendi en az 13 ölü var

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Cumhurbaşkanına Reza Zarrab sorusu

Beşiktaş Galatasaray

Beşiktaş Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu

iOS 11.2 güncellemesi

Apple iOS 11.2 güncellemesini yayınladı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam