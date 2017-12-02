Kadıköy'de hareketli saatler, sahipsiz valiz panik yarattı

Kadıköy'de Beşiktaş vapur iskelesi yakınında bulunan sahipsiz valiz ve çuval panik yarattı. Polis, bölgeyi yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti, bomba imha uzmanına haber verdi

Olay yerine gelen bomba imha uzmanın, valiz ve çantayı fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada sahibi geldi. Unutulan iki eşyanın sahibinin GBT sorgusunu yaptı, valiz ve çuvalı aradı. Kimlik bilgileri alınan şahıs, içinde giysi ve battaniye bulunan eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik şeridi kaldırıldı, meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.