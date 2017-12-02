14 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde toplamda 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında, Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.