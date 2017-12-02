02/12/2017 12:19


İstanbul'a kar ne zaman yağacak

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor

Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek

Meteorolojinin 02 - 08 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerine göre ise, hava sıcaklığı, hafta sonu ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek ancak yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.


Kadir Topbaş
Kadir Topbaş'ın Reza Zarrab paylaşımları
Samet Liçina
Ken'e benzemek için ameliyat masasına yattı
Mehmet Ekici
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için flaş hamle
CHP
CHP liderinin talimatıyla İstanbul'daki kongreler durduruldu
Esra Erol
Sağlık Bakanlığı Esra Erol'u şikayet etti
İlgili Haberler
ANKAmall

Ünlü AVM'nin üst katında ceset bulundu

fetö operasyonu

14 asker hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Seyit Onbaşı

Seyit Onbaşı ölüm yıl dönümünde anıldı

Uğur Demiray

Anadolu Üniversitesi Profesörü evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
Kadir Topbaş

Kadir Topbaş'ın Reza Zarrab paylaşımları

Samet Liçina

Ken'e benzemek için ameliyat masasına yattı

Mehmet Ekici

Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için flaş hamle

CHP

CHP liderinin talimatıyla İstanbul'daki kongreler durduruldu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam