İstanbul'a kar ne zaman yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor

Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşecek

Meteorolojinin 02 - 08 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerine göre ise, hava sıcaklığı, hafta sonu ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek ancak yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.