02/12/2017 09:53


Seyit Onbaşı ölüm yıl dönümünde anıldı

Seyit Onbaşı

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, ölümünün 78'inci yılında Balıkesir'de bulunan kabri başında anıldı

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda sırtlayarak kaldırdığı 275 kilogramlık top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Havranlı Seyit Onbaşı için ilçeye bağlı Seyit Onbaşı Mahallesi'nde anma töreni düzenlendi.Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndan getirilen toprak Seyit Onbaşı'nın mezarına konuldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Seyit Onbaşı ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içinde demokratik bir ortamda yaşandığını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra döndüğü köyünde vefat ettiğini belirten Yazıcı, "Onun gösterdiği kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı. Seyit Onbaşı, iman gücüyle bir insanın 275 kilogramı kaldırabileceğinin örneğidir." dedi.

Yazıcı ve beraberindekiler, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan dedesinin hayat hikayesini dinledi.Törene, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


israil savaş uçakları
İsrail jetleri İran askeri üssünü vurdu
Meral Akşener
Meral Akşener'i Trabzon'da meşalelerle karşıladılar
Dış ticaret
Dış ticaret verileri açıklandı
Beşiktaş Galatasaray maçı
Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11'ler
Beşiktaş Galatasaray
Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri
İlgili Haberler
Uğur Demiray

Anadolu Üniversitesi Profesörü evinde ölü bulundu

Piyer Loti-Miniatürk

Yeni İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın projesini iptal etti

metrobüs

Metrobüs üzerinde yolculuk yapan gençlere şok

Atalay Filiz

Atalay Filiz hakkında karar verildi işte cezası

Son Dakika Haberleri
israil savaş uçakları

İsrail jetleri İran askeri üssünü vurdu

Meral Akşener

Meral Akşener'i Trabzon'da meşalelerle karşıladılar

Dış ticaret

Dış ticaret verileri açıklandı

Beşiktaş Galatasaray maçı

Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Düşmanlığın böylesi

Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz ...

Devam