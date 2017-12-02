02/12/2017 09:50


Anadolu Üniversitesi Profesörü evinde ölü bulundu

Uğur Demiray

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi 60 yaşındaki Prof. Dr. Uğur Demiray dün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu

Akşam saatlerinde Uğur Demiray’ın dairesine giden arkadaşları, kapıyı çaldı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine kapıyı açıp içeri giren arkadaşları, Prof. Dr. Demiray’ı hareketsiz halde yatarken buldu, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Prof. Dr. Uğur Demiray’ın öldüğünü saptadı.

Prof. Dr. Demiray’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.  Prof.Dr.Uğur Demiray’ın ölümü üniversite camiasında ve Eskişehir’de üzüntü ile karşılandı. 


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