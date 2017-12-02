02/12/2017 09:17


Metrobüs üzerinde yolculuk yapan gençlere şok

metrobüs

İstanbul'da metrobüs üzerinde yolculuk yapan genç bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. 12 durak boyunca yolculuğunu metrobüs üzerinde sürdüren gençler gözaltına alındı

Görüntülerin yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 2 gencin isimleri tespit edildi. Pavel Smirnov ve Jack Kahyaoğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Pavel Smirnov’un daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kulesine tırmanarak 350 metre" yükseklikte özçekim yaptığı belirtildi.

Gayrettepe’de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, basın mensuplarına "Bu hayatta unutulan değil iz bırakan olursun" diye bağırdı. Ayrıca bundan sonra daha ses getirecek bir tırmanış yapacaklarını da söylediler.

Haklarında, "Trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaktan" 95’er lira para cezası işlemi yapılan 2 genç, Trafik Şube Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı.

 

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