01/12/2017 14:58


Atalay Filiz hakkında karar verildi işte cezası

Atalay Filiz

Seri katil Atalay Filiz hakkında tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış hapis cezası verildi

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

Filiz, esas hakkındaki savunmasında "Tanıklar organize şekilde yalan söylemişlerdir" dedi. Cinayeti tasarlayarak işlediği iddiasının doğru olmadığını öne süren Filiz, "Fatma'yı (Fatma Kayıkçı) yakalanmamak için öldürdüysem, İzmir'de beni görünce polisi arayan şahsı da öldürürdüm. Yakalanmaktan korkuyor olsam Tuzla'da ne işim var." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


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