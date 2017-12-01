01/12/2017 08:06


Meteorolojiden İstanbullulara kar yağışı uyarısı

kar yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Açıklanan haftalık hava tahmin raporlarına göre ise İstanbul'da hafta sonu güneşli havanın yaşanacağı tahmin ediliyor. Ancak 4 Aralık Pazartesi günü itibariyle İstanbul, yağışlı havanın etkisine girecek. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji haritasındaki dikkat çeken önemli bilgi ise 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un doğu bölgelerinde karla karışık yağmur beklenmesi. Gelecek hafta çarşamba günü hava sıcaklığının İstanbul'da, 7 ila 10 derece arasında olması bekleniyor.Uzmanlar, İstanbul'daki vatandaşların ve sürücülerin 6 Aralık Çarşamba günü karla karışık yağmur nedeniyle dikkat etmesi uyarısında bulundu. Kış mevsiminin gelmesiyle yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 7 Aralık perşembe gününden itibaren tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

 

 


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Meteorolojiden İstanbullulara kar yağışı uyarısı
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