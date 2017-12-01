Günlük kiralık ev 17 yaşındaki Aleyna'nın sonu oldu

İstanbul Kartal'da günlük kiralık verilen dairede dün akşam saatlerinde 17 yaşındaki Aleyna Can, tabancayla vurularak hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre Aleyna’nın kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğünü belirlendi. Aleyna Can’ın cesedi incelemenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelerken evden çıkan üç kişiyi tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişiyi gözaltına alırken kaçan Aleyna Can’ın erkek arkadaşı Eser Devrim E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

BİR ANNENİN ACI GÖZYAŞLARI

Kızının öldürüldüğünü öğrenir öğrenmez hastaneye gelen anne Ayşe Yirmibeş, gözyaşlarına boğuldu.Yirmibeş yaptığı açıklamada, cinayetten kızının erkek arkadaşı Eser Devrim E.’yi sorumlu tutarak kızıyla dün son defa konuştuğunu belirtti. Yirmibeş, "Bugün son defa konuştum onunla. daha da konuşamadım. 'Anne eve geleceğim, ablamı özledim' dedi. Buraya gelince herşeyi öğrendim. Kızımın katilini bulun ne olur. O da çeksin cezasını" dedi.

"AYRILMAK İÇİN GELDİ"

Hayatını kaybeden Aleyna Can’ın teyzesi Havva Özçelik ise yeğeninin 15 gün kendisinde kaldığını söyledi. Şüpheli Eser Devrim E. ile telefonda görüntülü konuştuğunu belirten Özçelik, "Bu çocuk aradı. Ben konuşunca erkek zannetti. Yeğenim ’Teyzem falan’ dedi. ’İnanmıyorum’ dedi. Sonra görüntülü konuştu benimle. Ondan sonra inandı ’Gel, gelmezsen ben oraya geleceğim. Gel görüşelim, ayrılalım’ dedi. Yeğenim ayrılmak üzere buraya geldi" dedi.