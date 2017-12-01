01/12/2017 07:30


İDO'nun tüm seferleri iptal edildi

İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal etti

İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün 2'nci bir duyuruya kadar tüm iç hat deniz otobüsü seferlerimiz iptal edilmiştir. Sirkeci-Harem araba vapuru hattımız hizmet vermeye devam etmektedir" denildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise 1 Aralık tarihindeki saat 07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 07.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Büyükçekmece), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 19.30 İstanbul (Büyükçekmece)- Bursa (Mudanya) seferlerinin hava koşullarıyla nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.


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