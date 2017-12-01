01/12/2017 07:11


Doçent markette silahlı saldırıya uğradı

Doç. Dr. Hüseyin Ağır

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır, bir markette alışveriş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı

Müşteriler korku ve panikle kaçışırken Ağır, bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Kargaşadan yaralanan saldırgan yaya olarak kaçtı. Yerde acı içinde kıvranan Ağır için markette bulunanlar polis ve sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Ağır, tedaviye alındı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


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